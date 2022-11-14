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Глава МВД Турции Сойлу: Анкара не принимает соболезнования США после теракта

Мир

Анкара отказывается принимать соболезнования американского посольства после теракта в Стамбуле. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Глава МВД Турции Сойлу: Анкара не принимает соболезнования США после теракта

Ранее он заявлял, что сотрудники дипломатического представительства США направили Анкаре странное соболезнование. По словам главы МВД, его можно расценить так, будто "убийца одним из первых оказался на месте теракта". При это Сойлу отказался приводить конкретные фрагменты из письма.

"Мы получили адресованное нам послание США. Однако Турция не принимает и отвергает соболезнование американского посольства", — приводит комментарий министра CNN Türk.

Он также добавил, что Вашингтон поддерживает Рабочую партию Курдистана, с которой могла быть связана подозреваемая в совершении теракта.

13 ноября в центре турецкой столицы произошёл взрыв. Как пояснил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, жертвами ЧП стали шесть граждан, ещё 81 человек получил травмы. Полицейские Турции задержали свыше 40 человек по подозрению в совершении теракта, в том числе предполагаемую исполнительницу.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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