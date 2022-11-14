Япония, опасаясь угрозы со стороны Китая, усиливает свой военный потенциал. У США в регионе есть последовательный союзник — давний соперник Пекина.
Как сообщает Bloomberg, на протяжении веков Япония и Китай соперничали за господство в Восточной Азии — теперь же проблема Тайваня может спровоцировать войну между давними врагами.
Токио проходит этап тихой революции в государственном управлении и подталкивает нацию по направлении к войне.
Америка воспринимает Китай как далекий вызов, а вот для Японии он представляет собой экзистенциальную угрозу по соседству. Китайские интересы в Тайваньском проливе воспринимались Токио как реальная опасность — даже премьер-министр Фумио Кисида в июне 2022 года заявил, что в регионе может начаться "вторая Украина”.
Тогда же 90% японцев считали, что страна должна готовиться к китайскому вторжению на Тайвань.
При этом эксперты расходятся во мнениях относительно того, когда риск войны достигнет максимума, и даже по вопросу — будет ли она вообще.
Американские аналитики пришли к выводу, что китайская активность на Тайване будет иметь катастрофические последствия для Японии. После возможного "падения” Тайваня острова на дальней юго-западной оконечности Японского архипелага могут оказаться незащищенными.
Япония пришла к выводу, что не может оставаться в стороне в такой ситуации. Правительство Токио заявило, что планирует удвоить военные расходы к 2027 году.
Американские и японские войска активизируют совместные учения и разрабатывают планы на случай возникновения военного конфликта из-за Тайваня.
С учетом того, что после капитуляции императора конституция страны накладывает серьезные ограничения на внешнюю и оборонную политику, это практически революция. Страна, которой была "запрещена" армия, создает армию, причем армию атаки.
Для Вашингтона это хорошо, поскольку делает шансы в войне за Тайвань более благоприятными.
В Токио к тому же глубоко обеспокоены тем, что Вашингтон поддерживает Тайвань сугубо символически. Влияние таких жестов, как визит Пелоси или призывы признать остров независимым государством, равно нулю по сравнению с конкретными действиями по укреплению его обороны.
У Токио в основе концепции лежит "сдерживание без провокаций", а у США идут сплошные "провокации без сдерживания"…
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