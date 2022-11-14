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Bloomberg: лишённая армии Япония решила готовиться к войне с КНР

Мир

Япония, опасаясь угрозы со стороны Китая, усиливает свой военный потенциал. У США в регионе есть последовательный союзник — давний соперник Пекина.

Bloomberg: лишённая армии Япония решила готовиться к войне с КНР

Как сообщает Bloomberg, на протяжении веков Япония и Китай соперничали за господство в Восточной Азии — теперь же проблема Тайваня может спровоцировать войну между давними врагами.

Токио проходит этап тихой революции в государственном управлении и подталкивает нацию по направлении к войне.

Америка воспринимает Китай как далекий вызов, а вот для Японии он представляет собой экзистенциальную угрозу по соседству. Китайские интересы в Тайваньском проливе воспринимались Токио как реальная опасность — даже премьер-министр Фумио Кисида в июне 2022 года заявил, что в регионе может начаться "вторая Украина”.

Тогда же 90% японцев считали, что страна должна готовиться к китайскому вторжению на Тайвань.

При этом эксперты расходятся во мнениях относительно того, когда риск войны достигнет максимума, и даже по вопросу — будет ли она вообще.

Американские аналитики пришли к выводу, что китайская активность на Тайване будет иметь катастрофические последствия для Японии. После возможного "падения” Тайваня острова на дальней юго-западной оконечности Японского архипелага могут оказаться незащищенными.

Япония пришла к выводу, что не может оставаться в стороне в такой ситуации. Правительство Токио заявило, что планирует удвоить военные расходы к 2027 году.

  • Те самые юго-западные острова будут превращены в мощные опорные пункты, уставленные противокорабельными ракетами и средствами ПВО.
  • Токио также будет использовать свой подводный флот, чтобы воспрепятствовать китайским ВМС.
  • Япония намерена купить "Томагавки" и аналогичные "контрнаступательные” средства для того, чтобы нацелить их на материковую часть Китая.

Сотрудничество с США остаётся в приоритете

Американские и японские войска активизируют совместные учения и разрабатывают планы на случай возникновения военного конфликта из-за Тайваня.

С учетом того, что после капитуляции императора конституция страны накладывает серьезные ограничения на внешнюю и оборонную политику, это практически революция. Страна, которой была "запрещена" армия, создает армию, причем армию атаки.

Для Вашингтона это хорошо, поскольку делает шансы в войне за Тайвань более благоприятными.

В Токио к тому же глубоко обеспокоены тем, что Вашингтон поддерживает Тайвань сугубо символически. Влияние таких жестов, как визит Пелоси или призывы признать остров независимым государством, равно нулю по сравнению с конкретными действиями по укреплению его обороны.

У Токио в основе концепции лежит "сдерживание без провокаций", а у США идут сплошные "провокации без сдерживания"…

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Любовь Степушова
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