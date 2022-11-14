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НГ: два корпуса ВСУ готовят к блицкригу у Азовского моря и Крыма

Мир

Российская армия ушла на левый берег Днепра практически без потерь. Всего было отведено около 30 тыс. военнослужащих и 5 тыс. единиц боевой техники. Киев при этом не намерен вести переговоры с Москвой.

НГ: два корпуса ВСУ готовят к блицкригу у Азовского моря и Крыма

Впрочем теперь у ВСУ появилась возможность обстреливать российские войска и объекты критической инфраструктуры по всей подконтрольной России Херсонской области.

К тому же ВСУ могут перебросить часть соединений в Донбасс и Запорожскую область. Украинцы усилили ракетно-артиллерийские удары территорий, расположенных южнее реки, сообщает "НГ".

  1. К примеру, в Новой Каховке пострадала ГЭС, и глава округа Владимир Леонтьев назвал атаки "грандиозными”.
  2. Пострадали Северо-Крымский (СКК) и Каховский магистральный каналы.

А ведь при повреждении шлюзов Каховской  ГЭС всё левобережье Днепра будет затоплено, и подача воды в СКК прекратится. Об этом говорил ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам израильского политолога Якова Кедми, радиус действия американских HIMARS позволяет наносить удары из Херсона по подступам к Крыму и Мариуполю.

Впрочем дело даже не в прогнозах — экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес спрогнозировал обстрелы HIMARS Крыма и наступление ВСУ на Мариуполь, Мелитополь, а затем — полуостров.

Pravda.Ru уже писала, что будет после таких обстрелов Крыма и можно ли защитить полуостров от HIMARS.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что США уже поставляют Украине ракеты ATACMS. Ими Киев бомбил мосты на Днепре, Каховскую ГЭС, но официально в этих поставках никто не признавался.

Киев всерьёз нацелился идти отвоёвывать Крым

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев по этому поводу сообщил, что против РСЗО HIMARS Росси успешно применяет ПВО, РЭБ, а также ударные и камикадзе-беспилотники, высокоточное оружие.

Но главное здесь — почему РФ до сих пор не уничтожила железную дорогу. По ней однозначно повезут артиллерию и снаряды к ним. Это нужно делать как можно скорее.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв предупредил: ВСУ могут перекинуть с Херсонского направления порядка 40 тыс. военных. Возможно, приоритетным считается Запорожское направление, а глобальная цель у украинцев — разделить фронт и выйти к Бердянску.

Хотя не факт, что войска РФ будут переброшены на новые фронты.

Военный эксперт Юрий Подоляка считает, что в армии РФ пройдёт ротация. Понятно, что в таких условиях перемирия не будет. По крайней мере Украина демонстрирует агрессию по отношению к этой идее, ничего замораживать не собирается и всерьёз нацелилась идти отвоёвывать Крым.

Но многие не исключают необходимой паузы зимой.

  • Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил Reuters, что остановка боевых действий даст возможность укрепить ВСУ военнослужащими, прошедшими подготовку в Великобритании.
  • Америка же в лице советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана пояснила, что и впредь будет снабжать Киев оружием.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Киев получит оружия на 400 млн долл.

Отсюда напрашивается вывод, что весной 2023 года в бой пойдут новые воинские части, подготовленные и экипированные Западом. Такие вливания позволят вести наступательные действия минимум на двух операционных направлениях.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Любовь Степушова
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