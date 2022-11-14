Генерал США Дубик призвал Украину воевать с Россией и не вести переговоры

После отступления российской армии из Херсона киевское руководство не должно соглашаться на переговоры. Об этом заявил генерал-лейтенант армии США в отставке Джеймс Дубик. Эксперт полагает, что мир в ходе украинского конфликта должен быть основан на полном устранении скрытой конфронтации, которая длится на протяжении нескольких лет.

"Никакие переговоры не должны требовать ущемления основных прав на самоопределение", — отметил он в материале The Hill.

Дубик убеждён, что переговорный процесс между Москвой и Киевом состоит, но сейчас "ещё не время", поэтому боевые действия должны продолжаться.

"Ведение переговоров сейчас может привести к тому, что российская агрессия будет вознаграждена. Стремление России подчинить Украину остаётся возможным", — резюмировал Дубик.