Европейский союз пока не собирается утверждать новые ограничительные меры в отношении РФ. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
При этом он добавил, что работа над санкциями продолжается на техническом уровне.
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Российские десантники рассказали о том, что ВСУ применяют "тайные ракеты" — боеприпасы, о поставках которых украинцам не сообщали ни НАТО, ни другие союзники.