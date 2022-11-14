Боррель: Евросоюз пока не готов обсуждать новые антироссийские санкции

Европейский союз пока не собирается утверждать новые ограничительные меры в отношении РФ. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

При этом он добавил, что работа над санкциями продолжается на техническом уровне.

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