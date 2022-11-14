Читатели Breitbart осудили британцев, стражающихся за "коррумпированную" Украину

В ходе боевых действий на Украине пострадали ещё двое наёмников из Великобритании. Об этом сообщает портал Breitbart. Пользователи Сети призывают не жалеть военных, поскольку они сами приняли решение "броситься в мясорубку".

Один из британцев погиб в результате столкновения с российской армией под Артёмовском, другой нуждается в срочной операции на головном мозге.

"Что особенно печально, так это то, что эти люди умирают за коррумпированную украинскую клику. Украина сгнила от коррупции, пронизывающей ее до основания!", — написал один из комментаторов.

Ни руководство киевского режима, ни сами наёмники не предоставили никаких данных о том, сколько человек из каждой страны сейчас находится на Украине, заявили читатели Breitbart.

"Поляки, похоже, являются самой большой группой, поскольку они фигурируют на всех фронтах сражений", — отметили пользователи Сети.