На домах в Италии появились честные плакаты: "Русский солдат спасает Европу"

Активисты развесили на домах в Италии плакаты, которые поддерживают специальную военную операцию (СВО) российской армии на Украине. На постере изображён солдат при полном обмундировании.

"Русский солдат борется не только за свободу Донбасса, но и за спасение всей Европы от американского рабства!" — написано на плакатах на русском и итальянском языках.

Telegram-канал "Союз добровольцев Донбасса" отмечает, что изображения были развешаны на домах в Риме.