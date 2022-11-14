Активисты развесили на домах в Италии плакаты, которые поддерживают специальную военную операцию (СВО) российской армии на Украине. На постере изображён солдат при полном обмундировании.
"Русский солдат борется не только за свободу Донбасса, но и за спасение всей Европы от американского рабства!" — написано на плакатах на русском и итальянском языках.
Telegram-канал "Союз добровольцев Донбасса" отмечает, что изображения были развешаны на домах в Риме.
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