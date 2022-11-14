Глава США Джо Байден планирует возобновить диалог с китайским лидером Си Цзиньпином, пишет Agence France-Presse в своих соцсетях.
Как сообщил источник издания, переговоры пройдут в понедельник, 14 ноября, во время саммита "Большой двадцатки" на Бали. В публикации сказано, что Байден рассчитывает на утверждение совместной системы сдерживания и противовесов по результатам общения с председателем КНР.
"Главной целью президента США является укрепление связи", — подчёркивается в заметке.
Кроме того, представитель Белого дома подчеркнул в интервью AFP: Вашингтон не хочет, чтобы конкуренция между США и Китаем переросла в конфронтацию.
Байден и Си Цзиньпин встретятся в 12:30 часов по московскому времени.
Ранее председатель КНР заявил о непрерывном укреплении дружбы с Москвой. По его словам, Китай и Россия продолжают сотрудничать в разных сферах.
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