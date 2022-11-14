AFP: Байден хочет возобновить диалог с китайским лидером Си Цзиньпином

Глава США Джо Байден планирует возобновить диалог с китайским лидером Си Цзиньпином, пишет Agence France-Presse в своих соцсетях.

Как сообщил источник издания, переговоры пройдут в понедельник, 14 ноября, во время саммита "Большой двадцатки" на Бали. В публикации сказано, что Байден рассчитывает на утверждение совместной системы сдерживания и противовесов по результатам общения с председателем КНР.

"Главной целью президента США является укрепление связи", — подчёркивается в заметке.

Кроме того, представитель Белого дома подчеркнул в интервью AFP: Вашингтон не хочет, чтобы конкуренция между США и Китаем переросла в конфронтацию.

Байден и Си Цзиньпин встретятся в 12:30 часов по московскому времени.

Ранее председатель КНР заявил о непрерывном укреплении дружбы с Москвой. По его словам, Китай и Россия продолжают сотрудничать в разных сферах.