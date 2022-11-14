Коц: в Пентагоне придумали, как разгромить Москву: "Всё произойдёт быстро"

Пентагон приступил к разработке принципиально новых вооружений, которые позволят безнаказанно наносить удары по стратегическим объектам противника. Об этом сообщили в журнале Минобороны России "Военная мысль".

Концепция взаимного уничтожения предполагает, что одна сверхдержава, которая подверглась ядерной агрессии, успеет привести в полную боеготовность стратегические силы и нанести ответный удар, отметил военный аналитик Андрей Коц в материале для РИА Новости. Однако если держава не успевает ответить встречным ударом, то большая часть сил ядерного сдерживания будет ликвидирована.

В журнале убеждены, что основная задача Пентагона — это застать Москву врасплох, чтобы значительное число ядерных сил России было уничтожено ещё до принятия решения нанесения ответного удара.

"В среднесрочной перспективе США стремятся к обладанию стратегическим неядерным оружием с коротким подлётным временем к цели и формально не подпавшим под какие-либо двусторонние или международные ограничения, применением которого возможно выполнение стратегических наступательных задач", — сообщает "Военная мысль".

Более того, США способны ударить по России с территории Европы, отметил Коц. Некоторые европейские страны два года назад согласились на размещение американских ракет средней дальности в обычном снаряжении.

"Дальность этого оружия — от 1000 до 5500 километров. Подлётное время до Москвы минимальное", — указал аналитик.