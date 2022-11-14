Володин: Зеленский лишил украинцев будущего, вогнав страну в долговую кабалу

Украинский президент Владимир Зеленский лишил граждан своей страны будущего, накопив огромное количество долгов. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, киевский режим направляет почти 58 процентов своих доходов на погашение задолженностей, продолжая брать кредиты. Председатель ГД счёл Украину "государством-банкротом". Политик также добавил, что Киев не знакомит население с информацией о долгах страны.

"Зеленский лишил граждан Украины будущего, вогнав страну в долговую кабалу", — отметил Володин.

Он подчеркнул: после государственного переворота 2014 года Украина полностью потеряла суверенитет, теперь бюджет этого государства формируют иностранные кредиты и займы.

Как пояснил спикер Госдумы, киевский режим не может выполнять свои обязательства перед украинцами без помощи Запада. Ситуация с выдачей зарплат, пособий и пенсий ухудшается на территории этого государства, заключил политик.