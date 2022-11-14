Укрэнерго: ракетным обстрелом повреждён один из ключевых энергообъектов страны

Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что выведен из строя ключевой объект энергосистемы страны.

"На прошлой неделе серьезно повредили один из ключевых объектов "Укрэнерго". Это повлияло на электроснабжение ряда областей, ситуация в которых пока остается сложной", — гласит официальный пресс-релиз.

В компании уточнили, что Киевская, Житомирская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Черкасская области ещё некоторое время продолжат сталкиваться с плановыми и аварийными отключениями электричества. Это вызвано серьёзными повреждениями на киевском и харьковском энергоузлах.

Ранее бывший украинский парламентарий заявил: ещё одного ракетного удара будет достаточно, чтобы оставить всю Украину без электроэнергии.