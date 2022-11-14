Reuters: Минфин США считает потолок цен на нефть из РФ выгодным для КНР и Индии

Власти Китая и Индии только выиграют от введения потолка цен на поставки российской нефти, заявила руководитель Минфина США Джанет Йеллен.

При этом она отметила, что планы КНР по продолжению закупок топлива из РФ "согласуются" с намерениями западных стран сохранить эту продукцию на международных рынках.

"Ограничение цен выгодно Китаю, Индии и всем покупателям российской нефти", — приводит комментарий министра агентство Reuters.

По её словам, новый механизм планируется утвердить в декабре 2022 года. Она убеждена: такое решение позволит Западу приобрести больше "рычагов влияния" на Россию.

Ранее Йеллен сообщила, что США готовят ограничительные меры в отношении военно-промышленного комплекса РФ. Как пояснила министр, под санкции попадёт транснациональная сеть частных лиц и корпораций, которые закупали военные технологии для России.