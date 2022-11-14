Вернувшаяся по обмену из российского плена украинка заявила, что всё население России, включая детей, нужно уничтожить.
Ольга Лакунова, вступившая добровольцем в тероборону ВСУ, а после попавшая в плен, после возвращения на родину дала интервью львовскому телеканалу. В качестве ответа на вопрос об отношении к России и гражданам РФ женщина призвала к геноциду.
"Я думаю, что они (русские. - Прим. ред.) должны умереть все, даже малые дети. Их не должно быть", — заявила Лакунова.
По её словам, Россия является всего лишь длинной границей "между Финляндией и Китаем".
Что характерно, ведущие согласились с позицией бывшей пленной.
Накануне в Польше прошла многотысячная манифестация под лозунгом "Украинец мне не брат".
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Российские десантники рассказали о том, что ВСУ применяют "тайные ракеты" — боеприпасы, о поставках которых украинцам не сообщали ни НАТО, ни другие союзники.