Обменянная военнослужащая ВСУ: русские должны умереть все, даже малые дети

Вернувшаяся по обмену из российского плена украинка заявила, что всё население России, включая детей, нужно уничтожить.

Ольга Лакунова, вступившая добровольцем в тероборону ВСУ, а после попавшая в плен, после возвращения на родину дала интервью львовскому телеканалу. В качестве ответа на вопрос об отношении к России и гражданам РФ женщина призвала к геноциду.

"Я думаю, что они (русские. - Прим. ред.) должны умереть все, даже малые дети. Их не должно быть", — заявила Лакунова.

По её словам, Россия является всего лишь длинной границей "между Финляндией и Китаем".

Что характерно, ведущие согласились с позицией бывшей пленной.

Накануне в Польше прошла многотысячная манифестация под лозунгом "Украинец мне не брат".