В Мелитополе с главного флагштока города, который также является самым высоким в Запорожской области, исчез флаг России.
Подтверждающие это фотографии стали распространяться по соцсетям. Пользователи выдвигали самые различные версии случившегося.
Своё объяснение происходящему дали городские власти. В Telegram-канале администрации написали, что сегодня в Мелитополе проводится профилактический плановый ремонт самого большого флагштока региона.
Напомним, ранее российский флаг исчез со здания администрации Херсонской области. Это произошло за несколько дней до объявления о выводе группировки войск РФ на правый берег Днепра.
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