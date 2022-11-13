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В Мелитополе с главного флагштока города исчез флаг России

Мир

В Мелитополе с главного флагштока города, который также является самым высоким в Запорожской области, исчез флаг России.

Подтверждающие это фотографии стали распространяться по соцсетям. Пользователи выдвигали самые различные версии случившегося.

Своё объяснение происходящему дали городские власти. В Telegram-канале администрации написали, что сегодня в Мелитополе проводится профилактический плановый ремонт самого большого флагштока региона.

Напомним, ранее российский флаг исчез со здания администрации Херсонской области. Это произошло за несколько дней до объявления о выводе группировки войск РФ на правый берег Днепра.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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