19FortyFive: США и Британия усилили военную активность в Арктике

Страны НАТО активизировались в Арктике, так как Россия усилила военное присутствие в ней. Военно-морские силы (ВМС) США и Королевский военно-морской флот Великобритании развёртывают свои авианосцы на севере региона, чтобы показать РФ свою обеспокоенность её действиями. Об этом сообщает издание 19fortyfive.

Ранее ВВС США испытали самолёт MC-130J Commando II в рамках концепции Rapid Dragon и отработали учебный сброс палеты с крылатыми стелс-ракетами большой дальности.

"Мы намеренно пытаемся быть провокационными без того, чтобы эскалировать", — заявил подполковник ВС США Лоуренс Мельников.

Ранее сообщалось о подготовке ВСУ нового масштабного контрнаступления на Запорожском направлении.