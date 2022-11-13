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Во Вроцлаве прошёл "Марш поляков" под лозунгом "Украинец мне не брат"

Мир

В польском Вроцлаве на улицу вышли тысячи людей, не желающих "бандеризации Польши". Город был выбран как место проживания наибольшего количества украинских беженцев.

Во Вроцлаве прошёл "Марш поляков" под лозунгом "Украинец мне не брат"

По данным местных правоохранителей, в "Марше поляков" приняли участие более четырёх тысяч человек, а среди лозунгов преобладали антиукраинские кричалки: "Остановить украинизацию Польши", "Украинец мне не брат", "Поляк хозяин в Польше".

По словам организаторов, шествие было посвящено жертвам Волынской резни и представителям польской самообороны, которые мужественно сопротивлялись геноциду со стороны украинских националистов во время Второй мировой войны.

Стоит отметить, что украинская диаспора Вроцлава просила муниципалитет запретить марш, но городские власти отказали.

Ранее командир чеченского спецназа рассказал, что в ходе проведения спецоперации на стороне боевиков всё чаще встречаются польские наёмники.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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