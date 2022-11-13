В США назвали "провальной" энергетическую политику Байдена

Республиканцы комитета палаты представителей по надзору и реформированию в Конгрессе США заявили, что энергетическая политика действующего президента страны Джо Байдена "провалилась".

"С первого же дня пребывания в должности президент Байден развязал войну против американских производителей энергии, вызвав взрывной рост цен на неё для американцев, погубив хорошо оплачиваемые рабочие места", — цитирует выдержки из документа RT.

По мнению республиканцев, Байден поставил под угрозу нацбезопасность взяв "безрассудный" курс на "зелёную энергетику".