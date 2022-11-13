Республиканцы комитета палаты представителей по надзору и реформированию в Конгрессе США заявили, что энергетическая политика действующего президента страны Джо Байдена "провалилась".
"С первого же дня пребывания в должности президент Байден развязал войну против американских производителей энергии, вызвав взрывной рост цен на неё для американцев, погубив хорошо оплачиваемые рабочие места", — цитирует выдержки из документа RT.
По мнению республиканцев, Байден поставил под угрозу нацбезопасность взяв "безрассудный" курс на "зелёную энергетику".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
По Херсонскому фронту массово передвигается бронетехника стран НАТО. Видео публикуют в соцсетях сами боевики ВСУ.