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Глава МИД Франции Колонна: необходимо добиться автономии Европы от США

Мир

Европейским странам необходимо добиться автономии от США, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

По её словам, Европа должна стать более независимой.

"Я просто скажу, что если европейцы не хотят жить в напряжении перед каждыми американскими выборами, то им следует найти путь большей автономии", — заявила Колонна на брифинге.

Она подчеркнула, что это не значит, что ЕС должен полностью дистанцироваться от Вашингтона, а лишь отстаивать собственные интересы.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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