Байден забыл, кто с кем и где воюет: "Россия должна уйти из Ирака"

На саммите лидеров Юго-Восточной Азии в Камбодже президент США в очередной раз потешил публику: запутавшись в географии он перепутал Камбоджу с Колумбией (страны, разделенные 18 000 км).

А буквально днём раньше, выступая на пресс-конференции, одному из журналистов пришлось проводить для Джо Байдена ликбез — объяснять, в каком конфликте сейчас участвует Россия после того, как американский лидер начал говорить о выводе войск РФ из одного из городов в Ираке.

Ну вот перепутал человек конфликт на Украине с кампанией США в Ираке двумя десятилетиями ранее.

Как не преминули заметить репортёры, присутствовавшие на встрече, "мозг Байдена отключился после того, как его попросили прокомментировать вывод Москвой своих войск из Херсона:

"Я думаю, контекст таков, что независимо от того, отступают ли русские из Фаллуджи или нет…” — сказал Байден и крепко задумался после того, как его поправили: "Херсон”. — "Херсон, город Херсон”…

ДЛЯ СПРАВКИ:

Фаллуджа находится в Ираке.

Это даже не на одном континенте.