На саммите лидеров Юго-Восточной Азии в Камбодже президент США в очередной раз потешил публику: запутавшись в географии он перепутал Камбоджу с Колумбией (страны, разделенные 18 000 км).
А буквально днём раньше, выступая на пресс-конференции, одному из журналистов пришлось проводить для Джо Байдена ликбез — объяснять, в каком конфликте сейчас участвует Россия после того, как американский лидер начал говорить о выводе войск РФ из одного из городов в Ираке.
Ну вот перепутал человек конфликт на Украине с кампанией США в Ираке двумя десятилетиями ранее.
Как не преминули заметить репортёры, присутствовавшие на встрече, "мозг Байдена отключился после того, как его попросили прокомментировать вывод Москвой своих войск из Херсона:
"Я думаю, контекст таков, что независимо от того, отступают ли русские из Фаллуджи или нет…” — сказал Байден и крепко задумался после того, как его поправили: "Херсон”. — "Херсон, город Херсон”…
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По Херсонскому фронту массово передвигается бронетехника стран НАТО. Видео публикуют в соцсетях сами боевики ВСУ.