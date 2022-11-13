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Washington Post: ОАЭ пытаются манипулировать системой США

Мир

Американская разведка составила подробный отчёт о попытках ОАЭ вмешаться в политику страны, заявили аналитики США.

Согласно документу, Эмираты пытаются манипулировать решениями Вашингтона.

"Американская разведка составила секретный отчёт, подробно описывающий обширные попытки манипулировать политической системой США со стороны ОАЭ, — пишет Washington Post. — Разведывательное сообщество США обычно избегает всего, что может быть истолковано как изучение американской внутренней политики".

По данным разведки, ОАЭ потратили более 154 миллионов долларов на лоббирование собственных интересов во внутренней политике США с 2016 года.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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