Кулеба готов подумать над переговорами с Лавровым

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сообщил, что серьёзно подумает над встречей с его коллегой с России Сергеем Лавровым, если такое предложение последует с российской стороны.

"Он не просил о встрече, как это принято в дипломатии. Если он это сделает, мы тщательно рассмотрим его просьбу, принимая во внимание все аспекты и реалии текущей ситуации", — приводит его слова газета Phnom Penh Post.

Ранее писатель Захар Прилепин призвал россиян морально готовиться к мирным переговорам с Украиной.