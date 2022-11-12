Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сообщил, что серьёзно подумает над встречей с его коллегой с России Сергеем Лавровым, если такое предложение последует с российской стороны.
"Он не просил о встрече, как это принято в дипломатии. Если он это сделает, мы тщательно рассмотрим его просьбу, принимая во внимание все аспекты и реалии текущей ситуации", — приводит его слова газета Phnom Penh Post.
Ранее писатель Захар Прилепин призвал россиян морально готовиться к мирным переговорам с Украиной.
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