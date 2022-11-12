Экстрасенс заявила, что у Зеленского большие проблемы со здоровьем

У президента Украины Владимира Зеленского большие проблемы со здоровьем. И если он не обратиться за помощью к медикам, то будет ещё хуже. Об этом заявила экстрасенс Галина Янко в интервью "МК".

По её словам, записывая радостные видео сейчас, Зеленский понимает, как обстоят дела в реальности. У него слабые почки и проблемы с сердцем, добавила специалист.

Пока проблемы со здоровьем он тщательно скрывает, но ему надо приготовиться к тому, чтобы рассказать правду народу, заметила собеседник издания. Остерегаться Зеленскому, по её мнению, стоит Нового года.

И чтобы не пропустить момент кризиса, ему уже сейчас надо лечиться, заключила экстрасенс.