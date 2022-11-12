В государственном пограничном комитете Белоруссии заявили, что киевские силовики не прекращают минировать границу с белорусским государством.
"Украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе с Беларусью. Помимо разрушения подъездных дорог и объектов инфраструктуры вблизи пунктов пропуска, на сопредельной стороне устанавливаются мины и на зеленой границе", — говорится в сообщении ведомства.
По информации ГПК, крайний раз это было зафиксировано девятого ноября.
Ранее глава РБ Александр Лукашенко заявил, что украинцам мало не покажется, если они пойдут на Белоруссию.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
По Херсонскому фронту массово передвигается бронетехника стран НАТО. Видео публикуют в соцсетях сами боевики ВСУ.