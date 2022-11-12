Историк США Зюсс о Вашингтоне: нацисты всецело поддерживают Украину

Официальный Вашингтон поддерживая Украину, одобряет политику нацизма, заявил американский историк Эрик Зюсс.

По мнению эксперта, американские и европейские политики поддерживают нацизм, снабжая Украину оружием.

"Нацисты всецело поддерживают Украину против России и преобладают среди западного истеблишмента", — заявил историк Modern Diplomacy.

По его мнению, за подобные шаги придётся платить рядовым гражданам из собственного кармана. Зюсс подчеркнул, что уже Запад и ЕС находятся грани рецессии и экономического краха.