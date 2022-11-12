Официальный Вашингтон поддерживая Украину, одобряет политику нацизма, заявил американский историк Эрик Зюсс.
По мнению эксперта, американские и европейские политики поддерживают нацизм, снабжая Украину оружием.
"Нацисты всецело поддерживают Украину против России и преобладают среди западного истеблишмента", — заявил историк Modern Diplomacy.
По его мнению, за подобные шаги придётся платить рядовым гражданам из собственного кармана. Зюсс подчеркнул, что уже Запад и ЕС находятся грани рецессии и экономического краха.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россия может нанести по территории Украины удар электромагнитным импульсом, пишет Financial Times.