Премьер-министр Эстонии Каллас: поставки ПВО Киеву — "путь к миру"

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что поставки ПВО Киеву — "путь к миру".

Каллас пообщалась с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером. Она заявила, что Украина очень "умело использует" западное вооружение. По её мнению, Киев может выйти победителем из украинского конфликта. Хегер же сказал, что Россия "не выполнила свои цели", а Киев якобы демонстрирует успех на фронте.

"Я продолжаю призывать Запад направить Украине военную помощь, особенно системы ПВО. Это путь к миру", — заявила Каллас.

Премьер-министр Эстонии добавила, что её страна и Словакия осознают серьёзность ситуации с безопасностью. По мнению Каллас, конфликт развязался не только между Москвой и Киевом.