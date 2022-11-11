Солонников: Британия пытается создать из Украины и Польши аналог Евросоюза

Украина давно идёт к тому, чтобы стать присоединённой территорией к Польше. Между странами уже подписаны необходимые соглашения, которые якобы интегрируют западные регионы Незалежной в соседнее государство. Во главе этого масштабного проекта стоит Великобритания. Об этом заявил политолог Дмитрий Солонников.

"Польша и Украина играют в один британский проект — создание нового "Евросоюза" в Восточной части, отделения от Брюсселя и выхода под контроль не столько Германии и Франции, сколько Великобритании", — объяснил эксперт в интервью телеканалу "Звезда".

Киев выступает в качестве так называемого младшего партнёра, а Варшава и Лондон разделят между собой основную выгоду от объединения, считает Солонников.