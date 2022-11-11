Китайское здание NetEase пишет, что ЕС горько пожалел о брошенном в РФ "экономическом бумеранге".
Китайские аналитики пишут, что после начала СВО, Запад ввёл масштабные санкции против РФ. Они затронули множество экономических секторов. Таким путём Европа и США хотели сократить доходы Москвы. Однако Россия приняла меры, которые стабилизировали экономику в стране.
Аналитики пишут, антироссийские санкции не приносят желаемого эффекта. Более того, после ухода иностранных компаний, освободившиеся сектора быстро заняли отечественные производители.
Авторы статьи отмечают, что после начала санкционной войны, жизнь в Европе стала дороже, вспыхнул экономический кризис, который обернулся резким ростом инфляции.
"При этом россияне могут пользоваться дешевыми нефтью и газом, не беспокоясь о росте стоимости жизни из-за резкого роста мировых цен на энергоносители", — отмечают аналитики.
Китайские авторы заявляют, что европейцы очень быстро привыкли жить в экономически развитых странах. Им было легко отказаться от экономии и привыкнуть к роскоши. Однако отвыкать от роскоши намного сложнее, отмечают авторы NetEase.
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