Рогозин заявил о доверии Суровикину: "Он — настоящий генерал"

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о доверии Суровикину.

Рогозин заявил, что знаком с Суровикиным лично. По его словам, когда он был главой "Роскосмоса", они тесно взаимодействовали. В интервью РИА Новости Рогозин заявил, что он, как сын генерала, знает, кто настоящий генерал, а кто парадный.

По его мнению, Суровикин — настоящий генерал. Комментируя отвод войск на левый берег Днепра, Рогозин заявил, что если Суровикин считает это правильным решением, то он склонен ему доверять.

"Поэтому давайте будем доверять генералу Суровикину и тем умным офицерам — русским офицерам, российским офицерам, которые представляют собой штаб объединенной группировки", — сказал Рогозин.

Также он призвал доверять командирам ДНР и ЛНР. Рогозин подчеркнул, что они — "новая соль русской земли", которые защищают свою землю.