Эксперт Newsweek заявил, что отказ Киева от переговоров с РФ вынуждает ЕС сокращать помощь.
По мнению сотрудника Мичиганского университета Джона Чорчиари, если ситуация на Украине будет ухудшаться, то ЕС начнёт сокращать финансовую помощь Киеву. Чорчиари заявил, что у Евросоюза больше не останется другого выбора.
Он сообщает, что европейцы ожидают мирного урегулирования украинского конфликта. Так, например, Восточная Европа уже выступает с критикой финансирования Киева.
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