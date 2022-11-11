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Болгария не может принять занесение её в список "недружественных государств" РФ

Мир

Болгарский парламент объявил о предоставлении военной помощи Украине. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала это решение "очередным недружественным актом, который приведёт к дальнейшей деградации двусторонних отношений, и без того находящихся в плачевном состоянии".

Болгария не может принять занесение её в список "недружественных государств" РФ

Россия включила Болгарию в список "недружественных стран" до начала решения Народного Собрания о предоставлении военной помощи, напомнил замглавы МИД Костадин Коджабашев. Он отметил, что отношения с РФ находятся на низком уровне, и своим заявлением Захарова только ухудшила их. Комментирование решения иностранного государства является признаком плохого тона, считает Коджабашев.

"Позиция Болгарии в отношении данного конфликта хорошо известна и остается прежней — поддержка Украины. Кто агрессор, а кто жертва в данной ситуации, не вызывает сомнений", — передаёт слова Коджабашева Dir.bg.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Любовь Степушова
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