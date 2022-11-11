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Немецкий блогер возмущён: Олаф Шольц смеётся над школьной учительницей

Мир

Чувство юмора Шольца всех возмутило на этой неделе, в том числе и блогера Юлиана Райхельта. Он не поленился для пущего эффекта собрать подборку особо запоминающихся ответов канцлера в ходе встречи с простым народом в Нижней Саксонии. Особенно впечатлила блогера беседа канцлера с учительницей.

Немецкий блогер возмущён: Олаф Шольц смеётся над школьной учительницей

"Четыре недели я пользуюсь так называемым служебным ноутбуком. Это не то устройство, которое нам нужно, потому что на этом ноутбуке, которые закупила наша школьная администрация по причине того, что оптом дешевле, не работает ни программа для аттестации, ни наша программа для работы с таблицами. Это означает, что я всё ещё использую личный компьютер для школьных нужд. Вот вам и цифровизация, и учителя с гаджетами", — пожаловалась женщина.

В ответ Шольц улыбается и… благодарит её за самоотверженность. Это, простите, к чему? Райхельт заключает, что Шольц, видимо, неправильно понял пиар-консультанта, который рекомендовал больше смеяться и проявлять дружелюбие. Теперь Олаф Шольц смеётся и над людьми, в интересах которых он должен управлять страной, заключает блогер. Хотел быть ближе к народу, а вышло как всегда!

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Олаф Шольц смеется над собственным народом
Автор: Ирина Гусакова, Куратор: Любовь Степушова
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