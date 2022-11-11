Отношения Китая с США могут обостриться из-за Кевина Маккарти

Возможны новые потрясения в отношениях США с Китаем из-за Тайваня и происхождения коронавируса — лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти выдвигает свою кандидатуру на пост спикера палаты представителей.

"Есть большая вероятность, что Маккарти посетит Тайвань, если станет новым спикером палаты представителей. Но чтобы уменьшить политическую чувствительность такого визита, он, вероятно, спланирует свою поездку на Тайвань, прежде чем занять пост спикера в начале 2023 года. Кроме того, он пообещал создать комиссию по расследованию происхождения COVID-19", — пишет Telegram-канал "Китайская угроза".

Есть все шансы, что в случае визита Маккарти на Тайвань в новой должности Пекин даст более решительный ответ, причём по всем направлениям. Реакция Китая будет более агрессивной, чем во время визита Пелоси.