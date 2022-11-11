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Алаудинов: Польша ввела санкции из-за уничтожения наёмников в Донбассе

Мир

Министерство внутренних дел Польши ввело санкции в отношении командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, а также главы парламента Чечни Магомеда Даудова и замглавы Росгвардии по Чечне Даниила Мартынова. Причина ввода ограничений — "связи и родство с лицами", поддерживающими спецоперацию России на Украине, а также возможное использование их финансов в ней, сообщает EADaily.

Алаудинов: Польша ввела санкции из-за уничтожения наёмников в Донбассе

"За что они против нас ополчились? Единственная идея по этому поводу — это то, что поляков массово погнали к нам на передовую, ну а мы их массово уничтожили и их увезли, как говорится, в пакетах домой", — возмутился Алаудинов.

Даудов также высказался относительно санкций.

"Вообще, Польша — это что? Что из себя представляет? Вообще, где она находится?" — сказал он в аудиосообщении в своём Telegram-канале.

Напоминаем, что из-за введённых ограничений чеченские бойцы и спикер парламента не могут въезжать на территорию Польши, а также переводить денежные средства. Санкции также предполагают заморозку имеющихся активов при их наличии.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Любовь Степушова
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