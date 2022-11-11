Кедми заявил, что страны НАТО не готовы вести боевые действия против России

Спецоперация российской армии на Украине доказала, что члены НАТО не готовы к ведению военных действий против Москвы. Об этом заявил политолог Яков Кедми.

Он подчеркнул, что руководство Североатлантического альянса регулярно говорит о своей непричастности к украинскому конфликту, продолжая поставлять в Киев вооружения. Более того, инструкторы НАТО обучают боевиков ВСУ на своих военных базах, отметил Кедми.

"К какой войне готовы войска НАТО, когда у них не хватает боеприпасов и бронетехники для украинской армии? Они всё вычистили у себя. Сколько танков есть у них, сколько бронетранспортёров? То, что они кому-то поставляют, это последнее", — заявил эксперт в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

Сейчас страны НАТО испытывают острую нехватку оружия из-за оказания военной помощи Украине, поэтому альянс не готов к прямому столкновению с Россией, считает Кедми.