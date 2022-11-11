Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о том, что якобы российское командование, уводя войска из Херсона, "оставило 40 тысяч солдат". Где именно и с какой целью, чиновник не сказал.
Да от него этого и требуют — СМИ "додумывают" сами.
Некоторыми выдержками из опубликованных в украинских изданиях статей поделился писатель Захар Прилепин, с иронией озаглавив пост в Telegram: "Диковатые украинские новости":
"В Херсоне остаются военные после отступления российской армии на левый берег. Они переодеваются в гражданское и скрываются", — сообщает некий центр национального сопротивления Украины.
"По данным нашего подполья в разных районах города заметили людей в гражданской одежде с оружием".
"В Центре считают, что россияне могут попытаться создать картинку, как "местное население отбивается от ВСУ”, — цитирует Прилепин.
И задаётся вопросом: зачем бы российским военным всё это делать?
К слову, отставной полковник спецназа Анатолий Матвийчук, комментируя "Царьграду" заявление Резникова, заявил, что "оставить" на херсонском направлении наши командиры "никого не могли":
"Вы можете представить Суровикина, которому доложили, что 40 тысяч солдат осталось на той территории? Да он затопчет там всех, как слон".
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Отвод войск из Херсона обнажил реальность военного времени, считает обозреватель "МК".