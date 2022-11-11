Американский комик и ведущий The Daily Show Тревор Ноа иронично прокомментировал видеозапись, на которой актёр Шон Пенн передаёт свой "Оскар" президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Юморист задался вопросом: зачем Пенн привёз на Украину награду за заслуги перед американской киноиндустрией.
"Как Оскар поможет Зеленскому выиграть? Он его применит как оружие? Ну, тогда надо было дать две штуки с цепью, чтобы получились нунчаки", — сказал Ноа.
В начале этой недели голливудский актер Шон Пенн посетил Киев, где встретился с Зеленским и вручил ему свою статуэтку "Оскар" со словами:
"Когда победишь, верни его в Малибу".
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