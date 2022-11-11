Политик из Франции Асселино выразил сомнение в необходимости санкций против РФ

Антироссийские санкции стали причиной снижения качества жизни во Франции, поэтому есть большие сомнения в том, стоит ли их продолжать дальше. Таким вопросом задался глава партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино.

"Стоит ли продолжать санкции против России?" — задал Асселино риторический вопрос в Twitter*.

В качестве весомых аргументов французский политик привёл данные об изменившихся условиях обучения в разных образовательных учреждениях страны. Он рассказал, что во всех них дети вынуждены находиться в очень холодных помещениях.

По данным Асселино, в детском саду в Лимей-Бреване сейчас всего 10 градусов тепла по Цельсию, в разных школах Руана температура в классах держится на отметке 11-12,5 градусов. А некоторые образовательные учреждения, такие как колледж в Авиньоне, вообще закрылись, потому что у руководства не хватает средств на отопление.

*в России ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.