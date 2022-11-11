Военные учения с участием военнослужащих США, Великобритании и Австралии начались в американской пустыне Мохаве и на военной базе Форт-Ирвин (штат Калифорния). В ходе манёвров отрабатываются действия на случай боевых действий в Европе против российской армии, сообщает газета Times.
По данным издания, учения называются Project Convergence и будут иметь два сценария: гипотетический конфликт на одном из островов в Тихом Океане и сухопутные боевые действия в Европе.
Эксперты газеты отмечают, что для учений неслучайно были выбрана территория пустыни, поскольку она похожа на украинские степи.
В ходе учений военные отрабатывают использование беспилотников и работу британских систем запуска управляемых ракет GMLRS.
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