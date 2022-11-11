Британский наёмник Аслин решил вернуться на Украину

Британский наёмник Эйден Аслин, который был взят в плен и освобождён по обмену, снова собрался ехать на Украину, но уже в качестве военкора, а не принимать участие в боевых действиях.

"Аслин сообщил, что возвращается на Украину в качестве "военного корреспондента" для YouTube", — приводит его слова Daily Mail.

По информации издания, он планирует вести репортажи о военных действиях, а также рассказывать истории украинских военных, пожарных и мирных людей.

Ранее сообщалось, что в ДНР от болезней и стресса умер британский наёмник Ури.