Осмелевший Моравецкий похвалился "эффективной политикой" Польши в рамках НАТО

Премьер-министр Матеуш Моравецкий похвалился "эффективной политикой" Польши и отметил, что европейские страны "пробудились" благодаря позиции Варшавы.

"Мы не совершаем ошибок предшественников, которые сидели смирно, чтобы не дразнить русского медведя", — написал он в социальных сетях.

Моравецкий убеждён, что Польше необходимо создать настолько мощную армию, чтобы она смогла отпугнуть противника своим видом. Однако для этого нужен стабильный бюджет, подчеркнул он.

"Мы привели в порядок государственные финансы и в следующем году потратим на армию от 100 до 130 миллиардов злотых, то есть 3-4% ВВП", — цитирует слова Моравецкого Do Rzeczy.

НАТО — это самый сильный альянс в мировой истории, и после модернизации польской армии он станет ещё мощнее, считает премьер.