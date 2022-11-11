Рябков: РФ готова вести переговоры насчёт Украины без предварительных условий

По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, Россия подтверждает свою готовность к диалогу по урегулированию ситуации на Украине без предварительных условий.

Рябков напомнил, что Москва и раньше подтверждала свою готовность к переговорам, а российско-украинский диалог был прерван по инициативе Киева, за которым стоит соответствующее распоряжение Запада.

"Я могу только подтвердить позицию — мы к диалогу открыты, без предварительных условий. Мы к этому были готовы и раньше, Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который, в общем-то, двигался вперед, разрабатывался некий документ, сейчас это все в прошлом. Что дальше — зависит не от нас", — сказал Рябков представителям прессы.

По мнению замминистра, шансы на переговоры с Киевом увеличатся, если ему будет отдан соответствующий приказ от западных кураторов. Со стороны России же к диалогу нет никаких препятствий, подчеркнул Рябков.