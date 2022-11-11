Политолог Сергей Марков прокомментировал условия переговоров с Россией, которые озвучил Джозеф Байден.
Марков перечислил условия мирных переговоров, которые поставил президент США перед Россией после отвода ВС РФ из Херсона.
Байден заявил, что время для переговоров с Россией не пришло. США требует от РФ оставления всех территорий, включая ДНР и Крым, поощряя Украину к наступлению.
"А о чем тогда переговоры то? А это сказано советниками — о выплате Россией репараций и смене политического режима в России на марионеточный", — недоумевает политолог.
Ранее военкор Юрий Котенок выразил тревогу по поводу того, что часть российских элит "любыми путями уже пытаются договориться с Западом".
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Отвод войск из Херсона обнажил реальность военного времени, считает обозреватель "МК".