Марков об ультиматуме Байдена: Смена политического режима РФ на марионеточный

Политолог Сергей Марков прокомментировал условия переговоров с Россией, которые озвучил Джозеф Байден.

Марков перечислил условия мирных переговоров, которые поставил президент США перед Россией после отвода ВС РФ из Херсона.

Байден заявил, что время для переговоров с Россией не пришло. США требует от РФ оставления всех территорий, включая ДНР и Крым, поощряя Украину к наступлению.

"А о чем тогда переговоры то? А это сказано советниками — о выплате Россией репараций и смене политического режима в России на марионеточный", — недоумевает политолог.

Ранее военкор Юрий Котенок выразил тревогу по поводу того, что часть российских элит "любыми путями уже пытаются договориться с Западом".