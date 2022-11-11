Экс-депутат Рады Кива: президент Зеленский уже продал Львов Польше

Польские власти давно договорились с главой киевского режима Владимиром Зеленским по поводу дальнейшего раздела Украины. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива. По его словам, Варшава оплачивает содержание украинских беженцев и принимает участие в конфликте на стороне ВСУ не просто так.

"Для них раздел Украины и получения части западных регионов вопрос решённый. Львов продан и будет польским!" — написал Кива в своём Telegram-канале.

России придётся договариваться или вступать в вооружённый конфликт уже с Польшей, чтобы повлиять на ситуацию, считает политик.