Польские власти давно договорились с главой киевского режима Владимиром Зеленским по поводу дальнейшего раздела Украины. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива. По его словам, Варшава оплачивает содержание украинских беженцев и принимает участие в конфликте на стороне ВСУ не просто так.
"Для них раздел Украины и получения части западных регионов вопрос решённый. Львов продан и будет польским!" — написал Кива в своём Telegram-канале.
России придётся договариваться или вступать в вооружённый конфликт уже с Польшей, чтобы повлиять на ситуацию, считает политик.
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