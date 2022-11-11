Балицкий: при угрозе жизни жителей Запорожья не исключена эвакуация

По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, власти региона могут начать эвакуацию местных жителей, если их жизни будет угрожать опасность.

"Мы не рассматриваем эвакуацию. Если будут обстрелы на линии фронта и [это] будет сопряжено с повышенной угрозой для жизни людей, значит, возможно, такие меры будут приниматься", — сказал Балицкий, которого цитирует агентство ТАСС.

До этого глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что ВС РФ предупредили вероятную концентрацию сил ВСУ в Запорожской области, нанеся по их позициям превентивные удары, лишив тем самым возможности атаковать. В администрации региона не исключают атаки ВСУ Бердянска и Энергодара, однако пока предпосылок к этому не фронте не наблюдается.