По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, власти региона могут начать эвакуацию местных жителей, если их жизни будет угрожать опасность.
"Мы не рассматриваем эвакуацию. Если будут обстрелы на линии фронта и [это] будет сопряжено с повышенной угрозой для жизни людей, значит, возможно, такие меры будут приниматься", — сказал Балицкий, которого цитирует агентство ТАСС.
До этого глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что ВС РФ предупредили вероятную концентрацию сил ВСУ в Запорожской области, нанеся по их позициям превентивные удары, лишив тем самым возможности атаковать. В администрации региона не исключают атаки ВСУ Бердянска и Энергодара, однако пока предпосылок к этому не фронте не наблюдается.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Отвод войск из Херсона обнажил реальность военного времени, считает обозреватель "МК".