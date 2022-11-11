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Ведущая Fox News Оуэнс: Зеленский стал королевой американских пособий

Мир

По словам журналистки из США Кэндис Оуэнс, лидер Украины Владимир Зеленский превратился в "королеву американских пособий", которой всё время мало денег, получаемых от Вашингтона.

Ведущая Fox News Оуэнс: Зеленский стал королевой американских пособий

"Во сколько нам сейчас обходится Украина? Пятьдесят миллиардов долларов! Но для королевы пособий этого недостаточно!" — сказала Оуэнс в эфире Tucker Carlson Tonight на канале Fox News.

По мнению журналистки, судьба денег, отправляемых Киеву, покрыта туманом неизвестности, а "потрясающие сотрудники" из налоговой службы по какой-то причине не считают нужным следить за деньгами, которые уходят из страны.

В связи с этим Оуэнс считает необходимым следить за каждым долларом, который получает Киев от США. Журналистка уверена, что на эти деньги украинский президент и его команда давно обзавелась элитной недвижимостью в Швейцарии.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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