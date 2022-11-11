Президент Украины Владимир Зеленский в социальных сетях поблагодарил своего американского коллегу Джо Байдена за системы противовоздушной обороны Avenger и ракеты для комплекса Hawk. Пользователи Сети раскритиковали публикацию лидера Незалежной и отметили, что устали отдавать Киеву свои налоги.
"Эй, тебе следует найти работу. У меня есть работа, и я работаю каждый день, и, по всей видимости, ты получаешь кучу моих денег. Может, тебе стоит начать вкладываться самому?" — возмутились комментаторы.
Другой читатель иронично заметил, что у Зеленского работает отличная команда маркетологов.
"Денежная яма для коррупции", — заключил юзер под ником Gillian watson.
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