Шеремет: мир на Украине воцарится, когда будет свергнут режим Зеленского

На Украине воцарится мир лишь в случае свержения нынешнего киевского режима. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

В интервью РИА Новости он отметил, что граждане Украины способны взять под свой контроль дальнейшее будущее страны.

"Если режим украинского президента Владимира Зеленского будет свергнут и падёт, на Украину снова вернутся мир и благополучие", — считает парламентарий.

Кроме того, Шеремет подчеркнул: у Киева нет моральных прав на то, чтобы диктовать свои условия для возобновления переговорного процесса с Россией. По словам депутата, Москва помнит, как Зеленский выдвинул условия в рамках Минских договорённостей, а потом начал заливать свою страну кровью граждан.

Парламентарий назвал главу Украины военным преступником и диктатором, который держит под прицелом всех жителей государства.

Ранее Шеремет порекомендовал Зеленскому задуматься о побеге. Как пояснил депутат, дни украинского президента "уже сочтены".