Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Песков: несмотря на негатив по Херсону, спецоперация продолжается
Жителя Можги осудили за превышение самообороны
Командование ВСУ скрывает гибель украинских солдат ради хищения их денег
Из-за борьбы с пьянством среди мобилизованных задержан капитан из Перми
Эксперт Кэмпбелл: принц Гарри и Меган Маркл достигли соглашения о разводе
Песков: спецоперацию на Украине можно завершить лишь после достижения её целей
Шеремет: мир на Украине воцарится, когда будет свергнут режим Зеленского
Коц: на Антоновском мосту взорваны два пролёта
На замминистра культуры Запорожской области Бойко совершили покушение

Военный аналитик Герасимов: заявления США рассчитаны на врагов России в Кремле

Мир

Вашингтону нужна не победа Украины, а проигрыш России, потому США сейчас делают ставку на внутренних врагов РФ в правящей элите нашей страны, заявил Pravda.Ru эксперт в области безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов.

Военный аналитик Герасимов: заявления США рассчитаны на врагов России в Кремле

Он уверен, что даже если республиканцам удастся вернуть контроль над обеими палатами американского парламента, Соединённые Штаты продолжат поддерживать Украину и поставлять оружие ВСУ. Белый дом, по словам специалиста, рассчитывает на затягивание конфликта, чтобы дать возможность внутренним врагам в Кремле развалить российское общество.

"Это те люди, у которых дети учатся за границей, у которых счета за границей, у которых недвижимость за границей, которые очень уязвимы своим имуществом", — отметил эксперт.

Подобные сторонники Запада, уточнил он, очень боятся лишиться своих владений в Европе и США, а потому будут выполнять все просьбы со стороны западных кураторов.

Герасимов напомнил, что требования Джо Байдена и Владимира Зеленского об оставлении российскими войсками освобождённых от националистов территорий заведомо невыполнимы: новые регионы России признаны федеральным законодательством и являются частью страны, а значит условия Киева противоречат Конституции РФ.

Международные аналитики сходятся во мнении, что Вашингтон всеми силами пытается затянуть конфликт на Украине. На это направленны и последние заявления Байдена по Украине, и визит в Киев советника по национальной безопасности США.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
МК: командующий СВО Суровикин начинает спецоперацию ВС РФ в Херсоне с нуля

Отвод войск из Херсона обнажил реальность военного времени, считает обозреватель "МК".

МК: командующий СВО Суровикин начинает спецоперацию ВС РФ в Херсоне с нуля
Боец спецназа из Херсонской группировки честно сказал о том, что происходит
Военные новости
Боец спецназа из Херсонской группировки честно сказал о том, что происходит
Мир. Новости мира
Cumhuriyet: готовность Зеленского к диалогу с РФ демонстрирует трещину в НАТО
Силовые структуры
У Антоновского моста под Херсоном после ракетного удара горит переправа
Сергей Лебедев Своё падение нравственности Америка пытается навязать всему миру Сергей Лебедев Любовь Степушова Манёвр ВС РФ по Днепру перевёл СВО на цель изнурения Украины Любовь Степушова Андрей Николаев Киев уже не относится к харьковским землям, как к своим Андрей Николаев
Силовые структуры
WarGonzo: бойцы ДНР и морпехи ВС РФ взяли под контроль Павловку
Силовые структуры
Политолог Ищенко не исключил прорыва войск ВСУ вглубь территории России
Антоновский мост и мост на Каховскую ГЭС уничтожены
Силовые структуры
Антоновский мост и мост на Каховскую ГЭС уничтожены
Последние материалы
Эксперт Кэмпбелл: принц Гарри и Меган Маркл достигли соглашения о разводе
Туманов рассказал, как избежать "экстремизма садовода" и сохранить посадки зимой
Шеремет: мир на Украине воцарится, когда будет свергнут режим Зеленского
Коц: на Антоновском мосту взорваны два пролёта
На замминистра культуры Запорожской области Бойко совершили покушение
Военный аналитик Герасимов: заявления США рассчитаны на врагов России в Кремле
Сладков: численность выведенных их Херсона войск ВС РФ составила 20 тыс. человек
Учёные: наша Вселенная является небольшим "кусочком" гигантской Мультивселенной
Junge Welt: Запад давно готовится к большой конфронтации с Россией и Китаем
Британский наёмник Эслин, приговорённый в ДНР к смерти, возвращается на Украину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников