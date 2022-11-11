Военный аналитик Герасимов: заявления США рассчитаны на врагов России в Кремле

Вашингтону нужна не победа Украины, а проигрыш России, потому США сейчас делают ставку на внутренних врагов РФ в правящей элите нашей страны, заявил Pravda.Ru эксперт в области безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов.

Он уверен, что даже если республиканцам удастся вернуть контроль над обеими палатами американского парламента, Соединённые Штаты продолжат поддерживать Украину и поставлять оружие ВСУ. Белый дом, по словам специалиста, рассчитывает на затягивание конфликта, чтобы дать возможность внутренним врагам в Кремле развалить российское общество.

"Это те люди, у которых дети учатся за границей, у которых счета за границей, у которых недвижимость за границей, которые очень уязвимы своим имуществом", — отметил эксперт.

Подобные сторонники Запада, уточнил он, очень боятся лишиться своих владений в Европе и США, а потому будут выполнять все просьбы со стороны западных кураторов.

Герасимов напомнил, что требования Джо Байдена и Владимира Зеленского об оставлении российскими войсками освобождённых от националистов территорий заведомо невыполнимы: новые регионы России признаны федеральным законодательством и являются частью страны, а значит условия Киева противоречат Конституции РФ.

Международные аналитики сходятся во мнении, что Вашингтон всеми силами пытается затянуть конфликт на Украине. На это направленны и последние заявления Байдена по Украине, и визит в Киев советника по национальной безопасности США.