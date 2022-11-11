Путина на G20 не будет: цирк Зеленского, чужие уши и угроза борту №1

Владимир Путин не появится на саммите G20, запланированном на острове Бали 15-16 ноября. Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Власти Индонезии как принимающая сторона высказались по этому поводу в нейтральном ключе. Руководитель подготовки саммита Бинсар Панджайтан заявил, что "у президента Путина, возможно, есть дела дома".

Формулировка предельно дипломатичная, но по факту проблема не в этом, отмечает "Царьград".

В состав "двадцатки” (кроме России) входят:

Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Турция, Саудовская Аравия, США, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, ЕС.

Никакого "мирового большинства против России” не существует в природе. Хотя бы Китай и Индия — это три миллиарда населения земли и голосовать против своих интересов им точно не нужно.

Нейтральной позиции придерживаются Казахстан, Израиль, Армения, Сербия, Египет и многие другие страны Африки. Удается оставаться в стороне ЮАР, Азербайджану, Чили, Ираку, Турции, Катару, Ватикану, Киргизии, ОАЭ.

Хотя в странах-партнерах России и живет больше, чем во всех странах-противниках, количественно "врагов" на саммите будет больше, и эта встреча сведется к "поливанию" России и принятию резолюций не в пользу нашей страны.

Но, увы, поскольку действует принцип "одна страна — один голос", получится то, что обычно в таких случаях и выходит. Если даже "офшорные карлики" (такие как острова Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия) проголосовали против собственных интересов и за введение санкций, расклад известен заранее.

Еще до начала мероприятия глава Минфина США Джанет Йеллен объявила, что её ведомство не будет участвовать в тех мероприятиях саммита, где будут представители России. Руководитель Минфина Японии Сюнъити Судзуки и вовсе пообещал "настраивать коллег на нужный США лад".

Так как особых возможностей сделать это все же нет, англосаксы принялись давить на Индонезию, чтобы она отозвала приглашение Путину.

Параллельно имели место попытки протащить на G20 Владимира Зеленского в расчете на его столкновение "лицом к лицу" с Путиным и последующий мировой скандал. В итоге Зеленский будет участвовать в G20 по видеосвязи, где может показать цирк "в простреленной вышиванке".

В целом от стран, которые подрывают газопроводы, натаскивают террористов на диверсии и используют гуманитарные коридоры для поставок оружия, вменяемого поведения ожидать как-то странно.

В конце концов нельзя исключать и организации покушения на российского президента, в частности, в соцмедиа обсуждают:

"Если они не могут арестовать или убить Путина, то могут "случайно "сбить его "борт №1".

И хотя такое враждебное действие, как уже писала Pravda. Ru, будет означать начало российского ядерного удара по противникам, решение послать Лаврова — все же более осмысленное.

Если Запад реально пытается выставить единственной мировой проблемой Украину, большинство стран мира считает иначе. Китай упорно высказывается в том ключе, что "G20 создавали не для этого и сопротивляется навязываемой Западом "украинской" повестке".

Даже Bloomberg отметил, что решение Путина позволяет избежать публичной конфронтации с другими мировыми лидерами, включая президента США Байдена, который назвал его "военным преступником".

"Какую роль сыграли аспекты безопасности в решении не посещать саммит, знают только в высших кабинетах. Отметим, что в настоящее время работа G20 практически парализована — с февраля участники объединения не могут согласовать ни один документ из-за разногласий по украинской проблематике. И это при том, что G20 — это вообще не про политику", — пишут эксперты Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей.

"Так что сгонять на Бали можно было бы разве что для переговоров с лидерами дружественных стран. С другой стороны, ничто не мешает провести такие переговоры в двустороннем формате и без посторонних ушей", — заключают специалисты-международники.