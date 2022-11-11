Косачёв: США передёргивают факты, говоря о готовности Украины к переговорам с РФ

Официальный Вашингтон лжёт, говоря о готовности украинского руководства возобновить переговоры с РФ. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

Он напомнил, что отказ киевского режима от диалога с Москвой официально закреплён в украинском законодательстве указом президента этой страны Владимира Зеленского. По его словам, призывы американских политиков продемонстрировать готовность РФ к контактам "не на словах, а на деле" нацелены на то, чтобы в дальнейшем обвинить Кремль в срыве переговорного процесса.

"Запредельная наглость в передёргивании фактов", — охарактеризовал Косачёв заявления Украины и США.

Как пояснил сенатор, американские чиновники сначала запретили Зеленскому общаться с РФ, потом заставили его "пошевелить губами" в пользу диалога. После этого последует перекладывание ответственности на Москву за якобы отказ от контактов с Киевом, считает политик.

Кроме того, он добавил, что Штаты продолжают использовать Украину в собственных интересах.